"نسك أعمال".. منصة سعودية للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن

نسك أعمال، منصة أعلن عنها وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، والتي تستهدف قطاع الأعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تعمل نسك أعمال أيضا على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها والقطاع غير الربحي، و وتم تدشينها على هامش فعاليات النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" المنعقد في الرياض.

أهداف منصة نسك أعمال

تهدف منصة نسك أعمال، إلى ضمان التغطية الشاملة لرحلة ضيوف الرحمن، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التحول الرقمي.

وتأتي نسك أعمال لسهولة وصول الحجاج والمعتمرين إلى جميع المنتجات والخدمات ذات العلاقة، ضمن شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات المعتمدين لدى وزارة الحج والعمرة.

وتُقدم "المنصة" العديد من المزايا لقطاع الأعمال بدءًا من ممارسة أعمالهم وتمكينهم، وتوفير خدمات الدعم، وتمكينهم من تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن على نحو مباشر من خلال منظومة نسك.

وتُغطي "نسك أعمال" مجموعة شاملة من الحلول، كما تقدم المنصة عدة منتجات لتمكين الأعمال، وسد الفجوات ومعالجتها، وهي: التجارة الإلكترونية لتمكّن الشركات من البيع عبر التطبيق، وتحديد قوائم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتقديم البيانات كخدمة يمكن بناء خدمات بالاستفادة منها، إضافة إلى الخدمات المساندة للشركات، التي تمكن الشركات من تقديم خدمات ذات القيمة المضافة.