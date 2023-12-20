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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"الحج والعمرة" السعودية تدشن نسك أعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة
وزير الحج والعمرة السعودي

دشن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، منصة "نسك أعمال" التي تستهدف قطاع الأعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها والقطاع غير الربحي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" المنعقد في الرياض.

وتهدف المنصة إلى ضمان التغطية الشاملة لرحلة ضيوف الرحمن، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التحول الرقمي؛ لسهولة وصول الحجاج والمعتمرين إلى جميع المنتجات والخدمات ذات العلاقة، ضمن شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات المعتمدين لدى وزارة الحج والعمرة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتُقدم "المنصة" العديد من المزايا لقطاع الأعمال بدءًا من ممارسة أعمالهم وتمكينهم، وتوفير خدمات الدعم، وتمكينهم من تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن على نحو مباشر من خلال منظومة نسك؛ لتحقيق تجربة عالية الجودة للمستفيدين، وتقديم قيمة ذات أثر لهم؛ من حيث الحصول على البيانات، والتكامل مع الجهات التي تُعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتُغطي "نسك أعمال" مجموعة شاملة من الحلول، كما تقدم المنصة عدة منتجات لتمكين الأعمال، وسد الفجوات ومعالجتها، وهي: التجارة الإلكترونية لتمكّن الشركات من البيع عبر التطبيق، وتحديد قوائم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتقديم البيانات كخدمة يمكن بناء خدمات بالاستفادة منها، إضافة إلى الخدمات المساندة للشركات، التي تمكن الشركات من تقديم خدمات ذات القيمة المضافة.

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