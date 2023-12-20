النائب العام يلتقي أبناءه من أعضاء النيابة العامة

التقى المستشار محمد شوقى النائب العام، اليوم الأربعاء، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة، وذلك حرصا منه على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.

وعرضوا أعضاء النيابة العامة على النائب العام خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

ويأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية. وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بين وبينهم.

وكان النائب العام قد التقى من قبل، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وأكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.