صكوك

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 08:46 م 12/20/2023 8:46:47 PM

نشر المكتب الإعلامى الحكومى الفلسطينى تحديثًا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب «الإسرائيلية» الوحشية على قطاع غزة.. صدمت العالم الحر ولكن لا سمح الله لم تتحرك لهم شعرة.

(74 يومًا) على حرب الإبادة الجماعية الشاملة ولا سمح الله يأكلون ويمرحون ويقيمون المهرجانات والمسابقات.

(1,697) مجزرة وعروق الشهامة مازالت صلبة لم تجر فيها الدماء، فالدماء السائلة هى وحدها التى تسكب على الأرض الرمداء.

(26,667) شهيدًا ومفقودًا.

(19,667) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(8,000) شهيد من الأطفال.

(6,200) شهيدة من النساء.

(310) شهداء من الطواقم الطبية.

(35) شهيدًا من الدفاع المدنى.

(97) شهيدًا من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

(52,586) مصابًا.

(99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

(8) معتقلين من الصحفيين.

(1,8) مليون نازح فى قطاع غزة.

(355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(126) مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال.

(90) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلى.

(282) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئى.

(112) مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل كلى.

(200) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئى.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(52,600) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا.

(254,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا.

(23) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(140) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئى.

(102) سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.

إنها مجرد أرقام لم تهز مشاعر شقيق العروبة صاحب الراية.

ومزيد من الشقاء والخزى والعار.. هكذا الوضع دمار.. ويأتى الدور على اليمن تلك العصية التى لم يتحمل أهلها ما يحدث لأشقائنا فى غزة وقطعوا الإمداد بل وهُدد الاقتصاد الغربى بعد أن جعلوا البحر الأحمر عصيا، بضرب السفن وزادت، رقعة الانتقام فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء تحالف غربى، لنبدأ عاما جديدا بحرب جديدة، ربما تتحول إلى حرب عالمية لا تخلو من دماء المسلمين وأضواء الشهادة والنصر.

مازلت أشاهد هذا الإعلامى العربى الداعر الذى لم تخل ملامحه من نشوة الفرح فى شهداء غزة شماتة لم يظهرها حتى الأعداء.. إنه ينتظر بفارغ الصبر سقوط غزة ولا يلقى باللوم إلا على أبطال المقاومة وحماس.