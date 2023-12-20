سوهاج تشارك في ختام المراكز الرياضية للفتيات “ألف بنت ألف حلم "

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج في فعاليات اللقاءات الرياضية المجمعة للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار (ألف بنت ألف حلم ) الذي يستضيفه نادي النادي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٠ / ١٢ حتى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمشاركة محافظات الجمهورية حيث تشارك المحافظة ضمن المجموعة الثالثة باللقاء المجمع.





أكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن مشروع “ألف بنت ألف حلم” الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية” يساهم فى نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشروع يسهم في اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات والعمل على إعدادهن وصقل مهاراتهن ليكن نواةً للأندية والمنتخبات الوطنية ويشارك بالمشروع الفتيات من أعضاء مراكز الشباب والأندية والراغبات في الإنضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.





وقال محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن المديرية مشاركة بفعاليات اللقاء ببعثة مكونة من ٧ لاعبات ومنسق المشروع ومدربة المشروع ويهدف مشروع ألف بنت ألف حلم إلى صقل مهاراتهن وقدراتهن واكتشاف الموهوبات والمتميزيات منهن وشغل أوقات فراغهن بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهن بالهيئات الشبابية والرياضية وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.