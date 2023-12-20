الإحتفال بذوي القدرات والهمم بمركز شباب المشاودة بجرجا

نظم مركز شباب المشاودة التابع لإدارة شباب مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





وأعرب المشاركين عن سعادتهم وفرحتهم بالمسابقات المنفذة وبالبرنامج الذي تم تنظيمه خلال اليوم حيث بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني وتحية العلم وتشغيل الأغاني الوطنية وإقامة بعض المسابقات الرياضية مثل الجري والقفز داخل الدوائر الأرضية والكراسي الموسيقية وفى نهايه اليوم تم توزيع الجوائز النقدية على ذوي القدرات الخاصة .





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة أن الهدف من الإحتفال بذوي الإحتياجات الخاصة هو زيادة دمج وتمكين ذوي القدرات في المجتمع وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم مشددا على ضرورة زيادة الوعي بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع سواء في المشاركات الرياضية أو الإجتماعية او الثقافية.





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدولة تولي إهتماماً خاصا بذوي القدرات إيمانا بدورهم الفعال في كل نواحي الحياة مشيرا إلى ضرورة دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لهم والمشاركة الوجدانية معهم.





وفي سياق متصل نفذ مركز شباب السوالم دوري ثقافي بين طلاب المدارس بالقرية ضمن خطة المركز الداخلية عن شهر ديسمبر 2023.





ويهدف النشاط إلى العناية والإهتمام بالطلاب الموهوبين وتنمية روح التعاون والتخلص من التوتر النفسي والاستفادة من الطاقة الزائدة لدي الطلاب.





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي بتلك الأنشطة التي تساهم في خلق روح التنافس بين الطلاب والارتقاء بمستوياتهم الثقافية والعلمية.