الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.13%، ليصل الى مستوى 2428.12 نقطة .

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2939 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، على ارتفاع بـ 61.79 نقطة، أي بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.61 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و204.50 نقاط.

وتم خلال جلسة في أسواق الأسهم القطرية، اليوم، تداول نحو 146 مليونًا و223 ألفًا و866 سهمًا، بقيمة 443 مليونًا و302 ألف و953.242 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16323 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية تداول نحو 592 مليارًا و702 مليون و443 ألفًا و677.960 ريالًا، مقارنة بـ 589 مليارًا و42 مليونًا و790 ألفًا و957.130 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، عند مستوى 1,917.93 بارتفاع قدره 3.74 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 728.45 بانخفاض قدره 0.63 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينية نحو مليونين و171 ألفاً و240 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 825 ألفاً و230 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 119 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعاً

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم في مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، عند مستوى 4592.64 نقطة مرتفعًا 21.3 نقطة وبنسبة 0.47 % مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4571.35 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في مؤشر الأسهم في مسقط "30" نحو مليونين و474 ألفًا و568 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 34.5 % مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و777 ألفًا و343 ريالًا عُمانيًّا.