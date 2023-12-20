"تسبحة كيهك" بكنيسة القديس جوارجيوس في مصر الجديدة.. غداً

تستعد كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس التابعة لمطرانية الاقباط الأرثوذكس بمصر الجديدة، غدًا الخميس، "فعاليات تسبحة كيهك بالتزامن مع نهضة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

أبرز مراسم التسبحة الكيهكية بكنيسة القديسين

كما يشهد كنيسة القديسين خلال هذه الفترة "التسبحة الكيهكية" بحضور الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في طقس العشية، يليها صلاة نصف الليل من السابعة مساءً، ثم تبدأ طقوس التسبحة وتستمر حتى الثانية عشر مساءً.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد

استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" الفترة الماضي.

مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.