عاجل.. المقاومة تستهدف 12 جنديًا إسرائيليًا تحصنوا داخل مبنى في حي الدرج

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديا، كانت قد تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

وكانت أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود، بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفخيخ نفق شرق مدينة خانيونس، لافتة إلى أنه فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لبداية النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.