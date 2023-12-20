الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة تستهدف 12 جنديًا إسرائيليًا تحصنوا داخل مبنى في حي الدرج

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديا، كانت قد تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

 

وكانت أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود، بعبوة شواظ  وقذائف الياسين 105، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 

كما قالت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفخيخ نفق شرق مدينة خانيونس، لافتة إلى أنه فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لبداية النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

 

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