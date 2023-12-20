وزيرة التخطيط: الاستثمارات الأجنبية زادت في مصر رغم تراجعها 40% عالميًا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الطروحات جزء أصيل من مبادئ السياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطًا بازمة أو ظرفًا معينًا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نزود مشاركة القطاع الخاص ونشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة؛ ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية نقصت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنها زادت في مصر السنة الماضية رغم كل التحديات.