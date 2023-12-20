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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع السعودي يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية فرص التعاون في الصناعات العسكرية

وزير الدفاع السعودي
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية، فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن اللقاء شهد مشاركة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (نافال جروب) إريك بوميليه، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (داسو للطيران) إريك ترابييه، والرئيس التنفيذي لشركة (إم بي دي إيه) إريك بيرانجيه.

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