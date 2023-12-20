ناهد السباعي تحتسب والدتها "شهيدة" وتكشف سبب الوفاة| شاهد

نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو قصير جمعها بوالدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مؤكده احتساب والدتها "شهيدة"، مستشهده بحديث من الرسول- صلى الله عليه وسلم.

ناهد السباعي تحتسب والدتها "شهيدة"

شاركت الفنانة ناهد السباعي فيديو قصير مجمع بعض اللقطات التي جمتعها بوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، واستشهدة بآيات من القرآن الكريم قائلة: " -وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً-".

وأكدت ناهد السباعي أن والدتها تُحتسب عند الله شهيده بناءً على حديث عن الرسول قائلة: " المبطون شهيد".

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جمهور ناهد فريد شوقي يدعوا لها بالرحمة

وانهالت التعليقات على المنشور من الفنانين والجمهور، داعيين لها بالرحمة والمغفرة، فكتبت رانيا فريد شوقي: "حبيبتي ربنا يرحمك و يغفر لك و يسكنك الفردوس الأعلى"، وإنجي علي: " حبيبتي ربنا يرحمك يا احلي الناس ال قبلتها ربنا يرحمك و يصبر نودي ".

وكتب متابع: " ‏صاحبة القلب الطيب النقي المحب للجميع ، رحلتي بهدوء ولم تؤذي أحداً، ‏رحلتي والجميع يحبك ويدعو لكي ، رحلتي وعلى وجهكِ ابتسامة.. رحمك الله يا حبيبة قلبي بقدر ما أوجعنا رحيلكِ عليكي النور بقبرك فكل شي من بعدك ظلام.. اللهم اجعل كل ما أصابها من ألم تكفيراً وتطهيراً لها، اللهم ارحمها برحمتك الواسعه و تقبل منها صبرها على البلاء و امنحها درجة الصابرين الذين يوفَّون أجورهم بغير حساب واجمعها بابنتها في جنان الفردوس الأعلى من الجنه يا أرحم الراحمين".

اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي

ويذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي قد تعرضت في أيامها الأخيرة لأزمة صحية، ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات بالعناية المركزة، مما دفع ابنتها للعودة من لبنان حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية هناك، ولازمتها خلال الأيام الأخيرة إلى أن فاضت روح والدتها إلى بارئها، عن عمر ناهز 73 عام.