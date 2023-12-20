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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز التضامن مع نيكاراجوا في الشؤون الدولية

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده لتعزيز التضامن والتنسيق مع نيكاراجوا في الشؤون الدولية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.

وقال الرئيس الصيني - خلال اتصال هاتفي مع رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الأربعاء/ - إنه مستعد للعمل مع رئيس نيكاراجوا؛ لتعزيز العلاقات الثنائية من أجل تحقيق إنجازات جديدة مع اتخاذ الشراكة الاستراتيجية المعلنة حديثا بين البلدين.

وأضاف أن رئيس نيكاراجوا، مثال يحتذى به من حيث التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة ونتائج الفوز المشترك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتكون صديقا لنيكاراغوا يمكنها الاعتماد عليه، وستواصل دعم نيكاراجوا بقوة في حماية استقلالها الوطني وكرامتها الوطنية، مستطردا أن الصين تدعم أيضا نيكاراجوا في رفضها التدخل الخارجي، معربا عن استعداد (بكين) للعمل مع (ماناجوا) لمواجهة الهيمنة وسياسة القوة وتعزيز إقامة نظام دولي أكثر عدلا وحكمة. 

من جهته.. قال رئيس نيكاراجوا، إن الإنجازات الرائعة التي حققتها الصين في مجال التنمية ساهمت في السلام العالمي وجلبت الأمل للعالم، مؤكدا أن الصين قدمت مساهمات كبيرة في عملية تقاسُم إنجازات التنمية مع شعوب الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وتحسين رفاه هذه الشعوب.

وأكد أورتيجا أن بلاده ملتزمة بشدة بمبدأ صين واحدة، وتدعم قضية الصين الكبرى المتمثلة في إعادة توحيد الوطن، مشيرا إلى أن نيكاراجوا تدعم أيضا مبادرات التعاون العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، منها مبادرة الحزام والطريق.

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