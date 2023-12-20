تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام إلي التضامن الإجتماعى لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أنه تم تسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام بالأوقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ.

أوضح المحافظ أن التوزيع يتم من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، وبرعاية الدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.