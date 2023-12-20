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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تعمل بمبدأ “الأرض المحروقة” ولم تحقق أهدافها

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، أن "ماذا بعد"  هذه الأحداث والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو مرتبطة بما يحدث في الواقع لدى الجيش الإسرائيلي والقصف الشامل للمدنيين ومبدأ "الأرض المحروقة"، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي واستهداف كل ما على الأرض في غزة يحدث برعاية ودعم وإزداوجية من الإدارة الأمريكية

 إسرائيل تستهدف المنشآت في قطاع غزة

وأشار إلى إسرائيل لا تزال تستهدف المنشآت في قطاع غزة، وتواصل القصف الشامل على المدنيين والمستشفيات، ويأتي ذلك رغم الضغوط الدولية والتحديات، ورغم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، إلا أن لا يزال الموقف الأمريكي متعنتا ويهدد باستخدام الفيتو، كما حدث منذ 10 أيام ضد المجتمع الدولي والحلفاء الغربيين.

 

وشدد على أن هناك منهج إسرائيلي في استمرار القتال رغم أنها لم تحقق أي أهداف سوى قتل المدنيين من النساء والأطفال، ولم تستطع تحرير رهائن من خلال الخيار العسكري ولم تقض على الصمود الفلسطيني رغم سياسة الأرض المحروقة ومخططها الخبيث في تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل على تحويل غزة إلى جحيم والآن يستهدف الجنوب بكل ضراوة، مشددًا على أنه أمريكا ذات موقفين ووجهين، أحدهما تتحدث عن حماية المدنيين وتقليل استهدافهم وهدن إنسانية لاستيعاب الضغوط والجانب الأخر تقوم بدعم إسرائيل واستمرار العملية العسكرية.

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