عاجل.. الذهب يسجل أعلى قيمة في تاريخه محليًا

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة ارتفاعًا للمرة الرابعة في التداولات الفورية بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3000 جنيه الآن في الأسواق لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب.

أسعار الذهب في مصر الآن:

عيار 24 يسجل 2429 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتنحصر التداولات حول المستوى 2040 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولارًا للأونصة، وفق جولد بيليون.

تشهد أحجام التداول في الأسواق المالية تراجعًا منذ بداية الأسبوع وهو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الاستمرار في الارتفاع ومواجهة مناطق المقاومة التي تواجه السعر حاليًا.

الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي شهد قرار البنك بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم استكمال دورة رفع الفائدة، ووضع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع مستويات الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم أسعار الذهب.

ومنذ بداية الأسبوع تصدر تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي تحاول التقليل من أثر هذا على الأسواق ولكن حتى الآن فشلت هذه التصريحات في تقليل رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من 2024.

صرح عضو البنك الفيدرالي رافائيل بوستيك يوم أمس بأنه لا توجد حاجة ملحة في الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

التغير في الأسعار

لم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار للأونصة.