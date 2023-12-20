المشدد مابين 10 و15 سنة.. لـ8 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص بشبين القناطر

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة،8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين، وكذلك السجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، واتهامهم بقتل أحد الأشخاص أثناء مروره بمكان الواقعة، وكذلك شروعهم فى قتل رقيبى شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1700 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ع"، "محمد ع م"، و"احمد و ع"، و"أحمد و ع"، و"أحمد م ع"، و" أحمد ف ع"، و"محمد ف ع"، و"مصطفي ف ع"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية "فرد خرطوش ، بنادق آلية" موضوع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر علي النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة واقترنت بها الجنايتان التاليتان، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد ف"، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتهم "مصطفي ن"، في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، وكذا قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا لذلك أسلحة نارية " بنادق آلية وفرد خرطوش وذخیرة"، وتوجهوا إلى مسكن المتهم سالف الذكر للفتك به وما أن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزل الأخير حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم فحادت إحداها عن الهدف وأصابت المجني عليه الذي تصادف مروره بمكان الواقعة فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به والتى أودت بحياته.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي شرعوا فى قتل رقيبى الشرطة "مختار س"، "جودة ع"، عمداً مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مسكن المتهم "مصطفى ن" فى القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، لقتله ومن يعترض طريقهم وعلى النحو المبين بالوصف السابق وما أن أبصروا المجني عليهما حتى أطلقوا صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية فأحدثوا إصابة كل منهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين لهما وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم الملازم أول شرطة "محمد ا"، "مصطفي ع" ورقيبي شرطة" مختار س"، "جودة ع"، وذلك بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية لمنعهم من أداء عملهم وهو ضبطهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وهو هروبهم ونتج عن ذلك إصابة كلاً من المجني عليهما رقيبي شرطة "مختار س"، "جودة ع" على النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم، أنهم أتلفوا عمداً السيارة رقم 5814 / 11 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية والتي تزيد قيمتها عن خمسين جنيهاً، وترتب علي ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر علي النحو المبين بالتحقيقات.



مصرع شاب وإصابة أخر في تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو بالخانكة

كما لقي شاب حتفه وأصيب آخر، إثر اصطدامه بسيارته الملاكى بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة أخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين ..سقوط 5تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقليوبية

وفي واقعة أخري ، ضبطت قوات مباحث القليوبية ، على 5 تجار مخدارت، قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين في القناطر الخيرية حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز اسفرت الحملة على ضبط شخصين لاحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين اجراميين لهما ملعومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح ابيض ومبلغ مالى.

وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.