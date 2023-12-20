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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يستعد فريق نانت بقيادة مصطفى محمد  لمواجهة نظيره أولمبيك ليون مساء اليوم الأربعاء في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويلتقي نانت مع ليون على ملعب " جروباما ستايديوم"، ويسعى رفقاء مصطفى محمد لتعويض الخسارة الماضية أمام بريست والعودة إلى نغمة الانتصارات رغم صعوبة المباراة.

كان آخر انتصار لـ نانت في مسابقة الدوري الفرنسي في الجولة الرابعة عشر بعد فوزه على نيس بهدف نظيف، شهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة، وخسارة 8 آخرين.

سجل مصطفى محمد مع نانت في مسابقة الدوري الفرنسي 6 أهداف حتى الأن خلال مشاركته في 14 مباراة من أصل 16 لقاء.
 

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمباراة ليون:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت .
في الدفاع: كوكو، كاستيليتو، كوميرت، ميرلين .
في خط الوسط: سيسوكو، موتوسامي، تشيريفيلا .
في خط الهجوم: موليت، مصطفى محمد، سيمون .
 

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