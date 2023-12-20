البحيرة تنظم احتفالية "بكرة أحلى" لتكريم الطلاب الموهوبين

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة احتفالية "بكرة أحلى" التي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، نيابًة عن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك لتكريم عدد من الطلاب الموهوبين في جميع المجالات والذين تم تدريبهم بمركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأكاديمية.

وتأتي الاحتفالية للتعبير عن النظرة المستقبلية لمصر الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتولي فخامته فترة رئاسية جديدة.

وتم تقديم فقرات متنوعة كلها من أعمال الطلاب الموهوبين، شملت عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مصر السلام عبر العصور"، وعرض مسرحي بعنوان "جدتي والحكايات" عن دور مصر فى إرساء السلام، كما قام فريق كورال الموهوبين بالتربية والتعليم بتقديم فقرة غنائية وطنية، وكذا قام الطلاب الموهوبين في كتابة الشعر بعرض أعمالهم، هذا بالإضافة إلى قيام إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بطباعة ديوان شعري ومجموعة قصصية للطلاب الموهوبين في كتابة القصة والشعر سيتم توزيعه على الحاضرين.

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة، أن هؤلاء الطلاب هم فخر لمصر وللبحيرة وهم القادة الذين سيحققون رؤية مصر 2030، ومثال للجيل الذي يسعى للعلم والمعرفة بالجد والإصرار والأمل في بناء مستقبل أفضل، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، لافتا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم المهم فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

ومن جانبهم أعرب الطلاب وأولياء أمورهم، عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يُشكل دافعاً لهم للمضي قدماً في مثابرتهم وتحصيلهم العلمي، لتحقيق المزيد من التفوق والإنجاز.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، علي جهود الدولة ودعمها المستمر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية والتى قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً من خلال إطلاق نظم التعليم الجديدة التى تقوم على تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.