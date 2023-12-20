الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

على نحو غير متوقع.. بريطانيا تسجل أدنى مستوى للتضخم خلال عامين

التضخم ببريطانيا
التضخم ببريطانيا

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطؤ غير متوقع في المملكة المتحدة خلال نوفمبر، الأمر الذي يدعم توقعات الأسواق بشأن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي خلال العام القادم عقب القرار الأخير لبنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة.

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فيما أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم /الأربعاء/، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر، بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، فقد أوضحت البيانات تباطؤ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - إلى 5.1% في نوفمبر على أساس سنوي من 5.6% في أكتوبر.

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