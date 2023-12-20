تستعرض بوابة الوفد الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الكزافق20 ديسمبر 2023، اذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة، وأبرزها كأس رابطة المحترفين الانجليزية، كأس ايطاليا، بجانب الدوري الاسباني والدوري الالماني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الكونفدرالية

ساجرادا الأنجولي × الزمالك - الساعة السادسة مساء

مودرن فيوتشر × اتحاد الجزائر - الساعة السادسة مساء

سوار الغيني × أبو سليم الليبي - الساعة التاسعة مساء

النادي الافريقي × ريفرز يونايتد - الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليفربول × وست هام يونايتد - الساعة العاشرة مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



إنتر ميلان × بولونيا - الساعة العاشرة مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز × ميدياما - الساعة الثالثة عصرا

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × ألميريا - الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 3

فياريال × سيلتا فيجو - الساعة العاشرة والنصف مساء -

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون × نانت - الساعة 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 3

باريس سان جيرمان × ميتز - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبوج × بايرن ميونخ - الساعة التاسعة والنصف مساء - beIN Sports HD 5



إينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة التاسعة والنصف مساء -