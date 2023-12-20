التموين تطرح «بصل» بنصف السعر في منافذ المجمعات الاستهلاكية

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضروات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل بالمنافذ بأسعار منافسة.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الدخلية البصل، بسعر 20 جنيهًا للكيلوجرام، بجانب طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة بالمنافذ الاستهلاكية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، كما وفرت منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما يتم حاليا صرف السكر الحر على بطاقات التموين بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة تموين مقيد عليهها أربعة أفراد فأكثر وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

