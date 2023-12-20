متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، وتقليل نسب الغياب عن المدارس خلال فترة الدراسة.

ونبه وزير التربية والتعليم إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس.

عقوبات تجاوز نسب الغياب

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل طلاب المدارس الذين تجاوزوا الحد الأقصى لأيام الغياب المقررة.

ويأتي قرار فصل الطالب يأتي بعد إنذاره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر دون عذر، والانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانوني.

وأعلنت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات أن بعض المدارس الثانوية قررت فصل الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب دون عذر، وفق لائحة الانضباط المدرسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ولفتت المديريات إلى أنّ قرار الفصل جاء بعد توجيه إنذارات للطلاب بعدم الانقطاع عن الدراسة بشكل متواصل.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المعروضة على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا داخل المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من إتاحة نسخ من البرامج التعليمية للطلاب داخل المدارس هو تمكين الطالب من الحصول على نسخة منها مجانًا.

كما وجه وزير التربية والتعليم بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ضرورة إخطار الطلاب بإمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كل الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية فضلا عن البرامج التعليمية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أن كل ذلك يستهدف جذب الطلاب إلى المدارس وتقليل نسب الغياب من خلال ترغيب الطالب في الدراسة.