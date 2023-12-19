زينة الكريسماس تملئ درب البرابرة والأسعار تحد من جنون الدولار

أيام قليلة تفصلنا عن الإحتفال بالعام الميلادى الجديد 2024 مما يدفع المواطنين للإقبال على شراء أدوات زينة الكريسماس الشهيرة، ويتجهون للمناطق تصنيعها وبيبعها بأسعار تتناسب مع ميزانيتهم لذا يتجهون الى منطقة درب البرابرة لانها من أشهر مناطق وسط البلد في بيع مسلتزمات رأس السنة.

زينة الكريسماس بأسعار زهيدة في درب البرابرة

زينة الكريسماس

ورصدت عدسة بوابة الوفد منطقة درب البرابرة لتتابع حركة البيع والشراء وتنوع أدوات الزينة بداخلها، لترصد لقرائها أدق التفاصيل عن زينة الكريسماس ومتابعة أسعارها.

محررة الوفد زينب النجار

وكشف إبراهيم أكس، البالغ من العمر 32 عامًا صانع أدوات الكريسماس بمنطقة درب البرابرة عن أدق تفاصيل تصنيع زينة رأس السنة وأسعارها في تصريحات خاصة لـ الوفد.

زينة الكريسماس 2024

وأكد أن يوجد العديد من الورش الصناعية في منطقة درب البرابرة لتصنيع الحديد الذي يصمم منه أشجار الكريسماس المصرية "القمع" والتي تشبه شجرة الصنوبر الشهيرة لتزين بالفروع الخضراء ولعب وهدايا الكريسماس بالإضافة الي مجسمات الزينة الآخرى.

زينة الكريسماس 2024

وأضاف أن صناعة أدوات الكريسماس في ورش درب البرابرة بأيادي مصرية عمل على تخفيض نسبة البطالة وتحسين الأسعار، كما ساعد في الحد من استغلال المستوردين للمصريين، إلى جانب تطور الصناعة المصرية.

زينة الكريسماس 2024

وأشار أن يتم تصنيع الغزاله الذهبية داخل الورش ليتراوح أسعارها من 250 الي 1500 جنيه ويتحدد ذلك على حسب حجمها، كما تتراوح أسعار أدوات الزينة من 25 جنيه الى 75 جنيه.

زينة الكريسماس 2024

وأوضح أن أرتفاع أسعار الدولار جعل الأسواق المصرية في حالة خلل دائم، فالأسعار ترتفع كل ساعة وهذا ما يسبب حاله من الركود في حركة البيع والشراء مما يجعلهم يلجأون لتصنيع أغلب أدوات زينة رأس السنة في ورش درب البرابرة.

زينة الكريسماس لعام 2024

وأكمل أنه يوجد أدوات زينة الكريسماس عديدة أبرزها مجسمات بابا نويل، والدوائر الملونة وعلب الهدايا والغزال الذهبي والكور الذهبية المصممة من اصياغ الحديد، فضلا عن أشجار الكريسماس "القمع" أو الأنفد التي تتصدر المشهد هذا العام.

زينة الكريسماس لعام 2024

واستكمل أن المصريين يكثرون من شراء بابا نويل أو "سانتا كلوز"، و إطارات الكريسماس بأشكالها وأحجامها المختلفة، ومجسمات الهدايا والأجراس اللامعه والدوائر الملونة البرونزية وعلب الهدايا التي تزين بها أشجار الكريسماس، لذا يمكن تغيير ديكور المنزل بهذة الأدوات بسهولة ويسر.

زينة الكريسماس لعام 2024

وأردف أن أشجار الكريسماس تنقسم الي أشجار القمع المصرية أو الأنفد الشهيرة في دول العالم، كما يسهل تزينها بالعديد من الملصقات وإطارات الكريسماس مع النجوم الذهبية وعلب الحديد ومجسمات سانتا كلوز، ويتحدد سعر الشجرة على حسب حجمها وتصميمها.

زينة الكريسماس لعام 2024

وقدم أسهل طريقة لتزيين غرفتك أو تغيير ديكور شقتك ليلة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2024:-

- إطارات الزينة المصممة من أشكال واحجام بالوان الأحمر في الأخضر في الذهبي.

زينة الكريسماس لعام 2024

- شجرة الكريسماس المزينة بفرع الزينة الأخضر.

- أكياس الزينة التي تحتوي على أجراس ونجوم وكور ودوائر ملونة بمختلف أشكالها وإحجامها لتزين شجرة الكريسماس.

زينة الكريسماس لعام 2024

- فرع زينة النور الذهبي لتزين الحائط في السهرات الليلية

- اخيرًا يمكنك تزيين أبواب منزلك بالداوئر الخضراء المزينة بمجسم بابا نويل والجرس الذهبي.

زينة الكريسماس لعام 2024

واختتم أنهم يعانون هذا العام من ركود كبير في حركة البيع والشراء، بسبب حزن المصريين على أحداث عزة واستشهاد الآف شهدائنا في فلسطين وضحايا العنف في كلّ مكان على الأرض.

زينة الكريسماس لعام 2024

زينة الكريسماس لعام 2024