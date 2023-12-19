صن داونز يتقدم على بيراميدز في أول 20 دقيقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز في تسجيل هدف التقدم أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

وتُلعب مباراة بيراميدز أمام صن داونز في هذه اللحظات، في اللقاء الذي يشهده ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

جاء هدف صن داونز عن طريق اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، حيث شهدت الدقائق الأولى سيطرة من قبل لاعبي بيراميدز، لكنها دون فاعلية قوية على مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وكان بيراميدز قد بدأ مباراة صن داونز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

الوسط: كريم، مهند لاشين، وليد الكرتي، بلاتي توريه.

الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي.

فيما أتي على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا، كل من:

شريف إكرامي، أحمد فتحي، يوسف أسامة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، دودو الجباس.

وكانت مباراة الذهاب، والتي شهدها ملعب لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين صن داونز وبيراميدز، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.