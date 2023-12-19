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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالقوة الضاربة .. صن داونز يعلن تشكيل لاعبيه أمام بيراميدز بأبطال أفريقيا

صن داونز
صن داونز

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بيراميدز التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
 

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ويأتي تشكيل صن داونز في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موادو - كويتزي - موديبا - كيكانا.
خط الوسط: موكوينا - ماشيجو - سميا زواني.
الهجوم: أليندي - شالوليلي - ربيرو.

ويخوض صن داونز اللقاء محتلاً الترتيب الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق مازيمبي في الصدارة برصيد 7 نقاط.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بالمجموعة بـ 4 نقاط أيضًا، ويأتي نواذيبو الموريتاني بالرصيد ذاته أخيرًا.

وجاء تشكيل بيراميدز في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه
خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي 

ويأتي على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

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