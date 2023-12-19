الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يلتقي المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع العقيد دكتور  بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز مستقبل مصر .

الأمن الغذائي

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص عدد من المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي بالمحافظات في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.

 وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي تنمية الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

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وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ مطروح لمتابعة عدد من الملفات الخدمية للمواطنين

وزير التنمية المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية علي اهتمام الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من المشروعات التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بما يحفظ علي الإستثمارات التي ضختها الدولة.

وشهد اللقاء استعراض بعض المشروعات الجارية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في عدد من محافظات الجمهورية، والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن للانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

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