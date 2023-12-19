صحة قنا توجه بمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات الصدر والحميات

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصدر والحميات بمدينة قنا، وذلك بقيادة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاجي والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات وفريق إشراف المديرية.

بدأها الفريق بتفقد مستشفي الصدر بمدينة قنا، للتأكد من تواجد الفريق النوبطشي وإلتزام الفرق الطبية بتنفيذ بروتوكولات العلاج للمرضي وفق القواعد العلمية المتبعة، وكذا إلتزام الفريق بمتطلبات مكافحة العدوي المختلفة.

وأكد بدران، أن جولة فريق المتابعة إمتدت لليوم بتفقد مستشفي حميات قنا، حيث تابع الفريق خدمات المستشفي وأوجه الرعاية الصحية المختلفة للمترددين علي المستشفى.

وإطمئن الفريق على المرضي بالعناية المركزة والتأكد من تشغيل شبكة الأكسجين بصورة جيدة وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد بدران، إستمرار جولات المتابعة لجميع مستشفيات المحافظة للتأكد من حصول المواطنين علي ما يلزمهم من رعاية صحية وإهتمام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.