الشباب السعودي يُغري الزمالك وزيزو بـ8 مليون يورو

يتمسك الشباب السعودي بضم الدولي المصري أحمد السيد "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما فشل في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان زيزو قد تقدم بعرضًا رسميًا لـ الزمالك بقيمة 6 مليون دولار، من أجل التعاقد مع زيزو، لكن إدارة الزمالك رفضت التفريط في خدمات اللاعب.

وكشفت شبكة "الشرق بلومبيرج" السعودية، أن إدارة الشباب تستعد لتقديم عرضًا بقيمة 8 ملايين دولار للزمالك، من أجل التعاقد مع زيزو.

وأوضحت الشبكة السعودية، أن إدارة النادي السعودي لديها رغبة في التعاقد مع زيزو، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الشباب سيقوم بتقديم عرضًا مبدئيًا بقيمة 6 ملايين دولار، وحال رفض الأبيض فإن العرض سيصل لـ 8 مليون دولار.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 16 مباراة، في بطولات الدوري والكأس والكونفدرالية وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث أحرز 11هدفًا منهما 4 ركلات جزاء وصنع 5 أهداف.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم أعلن في وقت سابق عدم تلقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم زيزو أي عروض رسمية.