الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاران على طاولة ريال مدريد لتعويض غياب ألابا

فاران
فاران

تسببت الإصابة التي تعرض لها الدولي النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، لأزمة كبيرة للملكي قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكان ألابا قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه عن ريال مدريد لنهاية الموسم الحالي، كما ان إيدير ميليتاو، للإصابة ذاتها.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن ريال مدريد استعادة استعادة المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي، بعدما رحل عن الملكي خلال الفترة الماضية.

وشددت "ديفنسا سنترال"، أن هناك حلولًا لدي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، بتحويل أحد الثنائي فيرلاند ميندي أو أوريلين تشواميني لقلب دفاع في مباريات مقبلة، بدون التعاقد مع مدافعين جدد في الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن هناك حلول مستدامة تدرسها إدارة ريال مدريد بالتوقيع مع ليني يورو، مدافع ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يواجه صعوبات كبيرة على مستوى الإصابات، حيث تعرض عدد من اللاعبين للإصابة خلال الفترة الماضية.

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