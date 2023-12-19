ضبط 20 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالرياض بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديريتي التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين بكفرالشيخ من ضبط 20 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بمركز الرياض وتحرير ٣ بالمخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين كما استهدفت الحملة المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة والدواجن بالمحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريات " التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين "، لتوفير السلع وضبط الأسعار والحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم حيال المخالفين.