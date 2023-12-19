محافظ كفر الشيخ يتابع إستعدادات مواجهة الأزمات والكوارث

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية بمشاركة أجهزة المحافظة وذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية بالمحافظة، برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكلية الفنية، هيئة تفتيش القوات المسلحة" للتأكد من استعدادها لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقدت اللجنة المكلفة بالمتابعة، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة كفرالشيخ، والتي تم ربطها بمنظومة كاميرات رقمية فائقة الدقة؛ لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات والكوارث.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تمام جاهزية محافظة كفرالشيخ بكافة مراكزها وأحياءها وقطاعاتها المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة ومتابعة الاصطفاف؛ هو التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.