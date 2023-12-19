محافظ جنوب سيناء يشهد قافلة بنك الطعام والتحالف الوطني

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة سيارات التابعة لبنك الطعام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على هامش زيارته لمدينة رأس سدر، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية..

وقال المحافظ، إنه يتواصل مع كافة الجمعيات الأهلية، والجهات المختلفة للحصول على أكبر كمية من المواد الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والمرأة المعيلة، مؤكدا أنه يوجد سيارات محملة بكافة السلع الغذائية تجوب الوديان، والتجمعات البدوية لبيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني هذه المناطق.

وأوضح المحافظ، أن بنك الطعام والتحالف الوطني دعم جنوب سيناء ب 2200 كرتونة طعام، تضم الكرتونة " زيت، سكر، شاي، أرز، زيت، مكرونة، ملح، فول، عدس"، سيجري توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة رأس سدر.

والتقى المحافظ مع بعض المواطنين خلال توزيع كراتين الطعام، واستمع إلى مشاكلهم، ووجه بسرعة حل هذه المشكلات.

شهد الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، .

والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، و انور محمود مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة،والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

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