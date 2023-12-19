الشباب والرياضة أسيوط تنظم دورة إنقاذ الغرقى بمراكز الشباب

تنظم الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضي والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، دورات إنقاذ لأعضاء فريق الغوص والإنقاذ مراكز الشباب بموافقة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وتهدف هذه الدورات إلى تعليم المشاركين مهارات الإسعافات الأولية والإنقاذ في حالات الطوارئ المختلفة. ستشمل الدورات تدريبات عملية ونظرية تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة مثل تقييم الحالة، وإنقاذ الغرقى، وإزالة المصابين من المياه، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة.

وستعقد الدورات في مراكز الشباب المختلفة في محافظة أسيوط، وستتم المحاضرات والتدريبات بواسطة مدربين محترفين ومعتمدين من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. سيتم توفير جميع الأدوات والمعدات اللازمة للتدريب، بما في ذلك الأجهزة الطبية الأساسية والمستلزمات الأخرى المتعلقة بالإنقاذ المائي.

وفيما يلي شروط الاشتراك في الدورة التدريبية: يجب أن يتقن المتقدم القراءة والكتابة، ويتقن السباحة الحرة، ويتمكن من سباحة 200 متر في 5 دقائق دون توقف، ويجب دفع 50 جنيهًا، قيمة الاختبار الأولي و نموذج الاشتراك. وبعد اجتياز الاختبار الأولي، سيتعين عليها دفع 600 جنيه إسترليني، وهي قيمة التدريب على مهارات الإنقاذ. خلال مدة 4 أيام لصالح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ولا يحق استرداد المبلغ عند السداد وإرفاق صورتين شخصيتين مع استمارة التسجيل ونسخة من هوية المشارك على من يرغب في المشاركة التواصل عنوان الشباب والرياضة بأسيوط مجمع المصالح الدور التاسع والتواصل مع منسق الجوال. يمنح من يجتاز الاختبار النهائي للدورة شهادة وبطاقة مزاولة مهنة الإنقاذ؛ ولهم الحق في الحصول على الشهادة مصدقة من وزارة الخارجية.

ستستفيد فرق الجوالة والجوالات التابعة للإدارة العامة للشباب ومراكز الشباب من هذه الدورات بصورة كبيرة، حيث ستزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ المائية بطريقة آمنة وفعالة. ستساعدهم هذه الدورات في تطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية، وزيادة وعيهم بأهمية السلامة المائية.

تهدف الإدارة العامة للشباب في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط من خلال تنظيم هذه الدورات إلى تعزيز الوعي حول أهمية الإنقاذ والسلامة المائية. كما تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات المائية بطريقة آمنة ومسؤولة.

يشكل الغوص والإنقاذ رياضة مثيرة ومفيدة للشباب، ولكن يجب أن تمارس بحذر وتحت إشراف مدربين محترفين. من خلال تأهيل الشباب وتدريبهم على مهارات الإنقاذ، نساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ المائية.