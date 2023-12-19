الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالإسكندرية

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك في الثامنة مساء الخميس 21 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

برنامج حفل ذكرى فريد الاطرش في أوبرا الإسكندرية

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها ادينى ميعاد وقابلنى ، ياسلام على حبى وحبك ، الربيع ، بقى عايز تنسانى ، روحى وروحك حبايب ، إياك من حبى ، ليالى الانس ، نجوم الليل .. أداء ياسر سعيد ، إسلام مرسى ، هبه إسماعيل ، يمنى حسن ، دعاء رجب ، ياسمين إبراهيم ، أميرة الرفاعى ، محمد الخولى. المعروف ان فريد الاطرش يُعد احد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي ، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركا إرثا خالدا مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.