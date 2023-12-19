لمدة يومين.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية حجازة قبلي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية حجازة قبلي التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك علي مدار اليوم الأربعاء والخميس 21,20 ديسمبر الجاري، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

وأكد بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.