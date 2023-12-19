عمرو دياب ينتهي من ألبوم "مكانك" والإصدار خلال أيام

بدأت المرحلة التمهيدية لطرح ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد “مكانك”، والذي سيتم طرحه حصريًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

المرحلة النهائية لألبوم عمرو دياب مكانك

وبالفعل انطلقت مرحلة ماقبل البيع على “أنغامي” منذ دقائق تمهيدًا لاقتراب طرح “مكانك”، الحدث الذي ينتظره جمهور عمرو دياب منذ بدء الإعلان عن الالبوم خلال الأسبوع الماضي.

كان قد تم تنفيذ الأغاني بالكامل، وسيتم طرحها تباعًا حصريًا عبر انغامي خلال الأيام القليلة القادمة، ليختتم به عمرو دياب أعماله الغنائية في 2023

وقام الشاعر تامر حسين بنشر بوستر أغنية مكانك، ليخبر جمهور عمرو دياب بطريقة غير مباشرة باقتراب طرح الاغنية التي كتب كلماتها، وانهالت الأسئلة في التعليقات عن موعد طرح الأغنية.

كانت آخر ألبومات الهضبة “ياأنا يالاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “ياأنا يالاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

انتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة

خلال العاميين الماضيين غلب على انتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

كانت أحدث الأغاني التي قدمها عمرو دياب لكنها لم تُقدم بشكلٍ رسمي هي “قمر”، قام بغنائها في أحد حفلات الزفاف الخاصة وحفل غنائي في دبي، ويقول مطلعها "يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ اربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات



أغنية "قمر"، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

سبقها أغنية “والله أبدًا”، التي كانت غريبة نوعًا ما وخارجة عن مألوف أغانيه، حيث غنى فيها باللغة العربية الفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون، واستكملها الشاعر عزيز الشافعي الذي قام بتلحينها أيضًا، وعودة لموسيقى عادل حقي في أغاني عمرو دياب.

ومن المقرر أن يضم “ مكانك” أشكل غنائية متنوعة التي اعتاد عمرو دياب تقديمها لجمهوره، دون التركيز على نوع معين من الموسيقى والأغاني، وأكثر مايميز الالبوم حتى الآن كثرة الصور الدعائية الخاصة به.

سيحافظ عمرو دياب على فريق صناع الأغاني المميز في ألبوماته كالشاعر تامر حسين وعزيز الشافعي كملحن وشاعر أيضًا والشاعر أيمن بهجت قمر، وومضة تمني للعودة مع كلمات الكبير بهاء الدين محمد وتواجد فريق شبابي كبير، خاصةً أن الإصدارات السابقة لـ عمرو من الاغاني المنفردة حملت العديد من الشباب على مستوى الالحان والكلمات.