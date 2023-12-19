احذر.. حلوى الفيتامينات تسبب السرطان

تزامنًا مع زيادة شعبية المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة باعتبارها وسيلة لذيذة للحصول على المعادن والفيتامينات، ظهرت المكملات الغذائية، التي تبدو مثل حلوى صغيرة الحجم، تخدم الأعمال التجارية الكبيرة: فقد بلغت قيمتها السوقية، عالميًا، 7 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقًا لشركة Straits Research.

مخاطر حلوى الفيتامنيات

وفي الوقت نفسه، روج المشاهير، بما في ذلك كورتني كارداشيان وجيزيل بوندشين، لخلطاتهم الخاصة التي يصل سعرها إلى 35 دولارًا، والتي يقال إنها تعزز كل شيء بدءًا من صحة الدماغ وحتى جودة النوم. فبدلا من ضغط المكونات "المعززة للصحة" في حبة صلبة أو كبسولة، يتم مزجها بالماء، ثم يخلط مع الجيلاتين ونشا الذرة والسكر.

حلوى الفيتامنيات

وحذر الخبراء من أن حلوى الفيتامينات لا معنى لها إلى حد كبير - وهي بالتأكيد خيار أسوأ من الحبوب الصلبة عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية التي يمكن أن تسبب لك شكاوى صحية خطيرة.

وقال ستيفان باسيكوس، مدير مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، إن السبب في ذلك هو أن المضافات الغذائية، مثل الماء والجيلاتين، تؤدي إلى تآكل فعالية العناصر الغذائية ونتيجة لذلك، يمتص جسمنا كمية أقل من المكونات النشطة.

وأكد الدكتور تود كوبرمان، لمجلة TIME: غالبًا ما يضع المصنعون كمية من الفيتامين في العلكة أكبر من الكمية المدونة على العلبة لمواجهة هذه المشكلة لكن هذا يعني أن تحديد الكمية الدقيقة من فيتامين معين التي استهلكتها قد يكون أمرًا صعبًا وقد تحصل على كمية كبيرة جدًا من الفيتامين، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو في عام 2015 أن الرجال الذين تناولوا فيتامين E كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، في حين أن الكثير من حمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب، ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الفيتامينات، مثل فيتامين C أو الزنك، إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة، وتتفاقم هذه المشكلة مع الفيتامينات الصمغية التي تحمل علامة خالية من السكر، حيث أنها تميل إلى أن يتم تحليتها بكحول السكر بدلا من ذلك - المعروف أيضا أنه يسبب الانتفاخ والإسهال بكميات كبيرة.

على سبيل المثال، أي شيء يزيد عن 2000 ملغ من فيتامين C، يمكن أن يسبب الإسهال والغثيان، وفقًا للدكتور دون جربر، أخصائي الصيدلة السريرية المتنقلة لدى Banner Health في أريزونا.

يقول الخبراء إن السبب الآخر وراء شيوع تناول الفيتامينات الصمغية هو أن مذاقها جيد جدًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام الأشخاص عن طريق الخطأ بأخذ أكثر من البدل اليومي الموصى به.

وكما هو الحال مع الحلوى، غالبًا ما تحتوي العلكة على جرعة غير صحية من السكر وأحيانًا تكون مغلفة بالسكر، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد عن 25 جرامًا من السكر يوميًا للنساء و36 جرامًا للرجال.

وتحتوي الفيتامينات الصمغية على ما متوسطه 2 إلى 8 جرامات لكل حصتين من الصمغ، مما قد يعيدك إلى ما يقرب من نصف البدل اليومي بحلول المساء.

ومن وجهة نظر طب الأسنان، فإن العلكة لن تجدي نفعًا فالسكر وحمض الستريك الموجودين في الفيتامينات الصمغية يمكن أن يلتصقا بأسنانك ويسببان تجاويف وتسوس الأسنان بسرعة.