الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على صيدليين للنصب وغسل 21 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات). 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ(21 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى دور أجهزة وزارة الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

مواد متعلقة

‏62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وفاة شخص صدمته سيارة والأمن يضبط قائدها

ضبط دجال الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

رصد 3543 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

استنفار أمني بالقاهرة لضبط الخارجين عن القانون

ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

استغاثة لتغيب صبي بمنطقة العجمي.. والداخلية تستجيب

كشف حقيقة بوست على فيسبوك حول تغيب طفل بالإسكندرية
الجريدة الورقية