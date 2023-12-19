تايلاند تفوز بلقب «ملكة جمال العالم» فى فنادق «صن رايز» شرم الشيخ

حسمت نتيجة مسابقة ملكة جمال العالم وفازت «تايلاند» بجائزة «ميس إنتركونتيننتال» لدورته الـ٥١ وكان اللقب من نصيب المتسابقة «شاتنالين».

يأتى هذا بعد ١٦ يوماً من فعاليات المسابقة التى أقيمت بشكل خاص فى فنادق «صن رايز» بشرم الشيخ حيث جرت المتسابقات وحضرت لجنة التحكيم فى فندق «صن رايز رمال ريزورت» الواقع فى خليج القرش، وتنقل الجميع بشكل يومى بين فنادق عديدة للمجموعة.

كان البرنامج اليومى للمسابقة يشمل التنقلات بين الفنادق والتعرف على تلك الفنادق وما تقدمه ويأتى هذا كحرص شديد من جانب «صن رايز» على الترويج للسياحة وتنشيطها فى بقاع مصر. فأخذت المتسابقات الترويج للسياحة وزيارة مدينة السلام كاشفين تقدم الفنادق والخدمات فى مصر ومهارة العمالة بها.

حسام الشاعر

بجانب زيارة فنادق «صن رايز»، زارت المتسابقات فى غضون تلك الأيام مشاريع المجموعة بالمدينة بين «تل أڤينيو» الواقع أمام أجدد فندقين لـ«صن رايز» ومن أفخم فنادق المدينة «وايت هيلز ريزورت» و«ميراكى ريزورت»، وهو بمثابة مزار به مطعم «اورتاكوى» التركى الفخم ومقهى «بينز آند كريم» والعديد من المحلات التجارية التى توفر فرص عمل للشباب وتساعد المشاريع.

محمية «رأس محمد» هو موقع ثانى المشروعين «أوسبراى» الذى يظهر الطابع المصرى من خلال مقاعده الأرضية التراثية ويقدم أشهى الوجبات العالمية والمأكولات البحرية وفى الوقت نفسه هو من أفضل بقاع رياضة الغوص بالعالم ومن أهم ما يجعله مزاراً للسياح هو متحف البحر الذى يضم صور قاع البحر وأهم الحفريات الزمنية. إلى جانب صاحبة الحظ «تايلاند»، كان لـ«بولندا» و«رومانيا» و«إنجلترا» حظاً فى تلك الفوز بين ألقاب أجرى متعددة مثل صاحبة أحسن شخصية وكل من الأكثر شهرة والمختارة من «صن رايز» الذين سيفوزون بإجازة مجانية فى إحدى فنادق «صن رايز» كنوع من أنواع الدعم للسياحة والترويج إليها فى مصر.