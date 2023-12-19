الخارجية الأمريكية تعلن عن استعدادها للتعاون مع الهند لحل أزمة أوكرانيا

أبدى ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعداد بلاده للمشاركة مع الهند في العمل من أجل إيجاد حل للصراعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن نيودلهى شريك رئيسى لواشنطن.

وردا على سؤال عن الدور الذى يمكن أن تقوم به الهند لحل الصراع الروسى الأوكرانى فى أوروبا والصراع بين إسرائيل وحركة حماس فى الشرق الأوسط .. أجاب المتحدث :"إن واشنطن سترحب بأية مشاركة بناءة من نيودلهى ، وأود القول إننا سنرحب بأى مشاركة بناءة من جانب الهند فيما يتعلق بهاتين المسألتين ، مثلما نرحب بأى مشاركة بناءة من دول أخرى فى العالم".

جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن، ونقلتها وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأضاف ميلر :"إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن يرتبط بعلاقة عمل بناءة وثيقة مع وزير الشئون الخارجية الهندى إس . جايشانكار ، وإن إدارة الرئيس بايدن تركز اهتمامها كثيرا من الوقت على العلاقات مع الهند لأنها شريك رئيسى للولايات المتحدة" .. لافتا إلى أنه كان قد تم الترحيب بالوزير الهندى فى واشنطن خلال الشهرين الماضيين ، وأن وزير الخارجية الأمريكى كان قد سافر إلى الهند مرتين منذ شهر سبتمبر الماضى ، وأن الرئيس بايدن سافر للهند فى وقت سابق من العام الحالى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن زيارات المسئولين الأمريكيين للهند خلال الفترة الماضية تضمنت زيارات للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين وعقد لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.