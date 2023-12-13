الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة التوصل لهدن إنسانية جديدة في قطاع غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية ناثان تيك

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك اليوم الأربعاء على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية جديدة للافراج عن الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن مازالت متمسكة بأن حل الدولتين يصب لصالح الاسرائيليين والفلسطينيين في نفس الوقت.

وقال تيك في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم ـ: "إن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة للفلسطينيين بأن يحصلوا على الدولة التي يستحقونها، لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام"..مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة 

وردا على سؤال بشأن الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة .. أجاب المتحدث الأمريكي بأن "هناك الكثير من الدعوات لوقف اطلاق النار بدون شروط ونحن نقول بكل صراحة ان هذا يعني ان إسرائيل ستتوقف عن اطلاق النار بشكل أحادي الجانب ، ولا يوجد ضمان بأن حماس ستتوقف عن القتال".

وأكد أن واشنطن ترفض فكرة إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي وفي نفس الوقت تريد التأكد من عدم استخدام غزة مرة أخرى كمنصة لإطلاق الهجمات على إسرائيل .. مشيرا إلى ضرورة الانتقال إلى حكم موحد ما بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية موحدة.

وبشأن التطورات الأمنية في البحر الأحمر وهجمات الحوثي على السفن..قال المتحدث الأمريكي : "نحن نستنكر أي هجمات على الملاحة البحرية لأنه يعد أمرا خطيرا للغاية ليس فقط للأمن والسلم الإقليميين ولكن للأمن والسلم الدوليين"..مضيفا : "أن أي دولة تعتمد في اقتصادها على الملاحة البحرية سوف تتعرض لمشاكل اقتصادية في حال استمرت الهجمات على السفن"..مؤكدا أن واشنطن سوف تستمر في محادثاتها مع حلفائها في المنطقة لتشكيل مجموعة عمل دولي لحماية الملاحة البحرية.

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على سفارتها ببغداد

الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع السفيرة الأمريكية الجديدة آخر المستجدات الدولية

الخارجية الأردنية: نتابع جريمة وفاة أحد مواطنينا في مدينة شيكاغو الأمريكية

أسامة كمال يُحرج متحدث الخارجية الأمريكية بسؤال قوي عن الأوضاع في غزة

متحدث الخارجية الأمريكية: حماس تتحمل مسؤولية قتل الأطفال في غزة

متحدث الخارجية الأمريكية: نأمل من اجتماع الدوحة إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة
الجريدة الورقية