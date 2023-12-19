طريقة تحضير الباستا بالجبن والدجاج

تشكل الباستا مكانة كبيرة بين الوصفات الشهية التي يسهل تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكلفه.

وتتميز الباستا بالمذاق الشهي والذكي المحبب لدى الكبار والصغار واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير وجبة الباستا بالجبن والدجاج على مائدة غداء رائعة وسريعة الإعداد والتقديم ومفضلة لجميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، جربيها على بالطعم الساحر واللذيذ.

المقادير

- صدر الدجاج : 250 جراماً (مقطع مكعبات)

- الباستا : 500 جراماً (مسلوقة بحسب تعليمات العبوة ومصفّاة)

- حليب : 2 كوب

- مرق دجاج : كوب ونصف

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأبيض : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- أوريغانو : رشّة

- ملح : رشّة

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي مكعبات الدجاج، ونكّهيها بالملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو، وقلبي لعدة دقائق حتى ينضج الدجاج.

في قدر آخر على النار، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق مع التحريك المستمر حتى تحصلي على مزيج ناعم القوام.

صبّي مرق الدجاج والحليب، وحركي جيداً.

نكهي بالفلفل الأبيض مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج ويتماسك، ثم أضيفي الباستا المسلوقة والدجاج مع التقليب بهدوء حتى تتداخل المكونات.

وزعي الباستا في أطباق التقديم، ثم انثري جبن البارميزان على الوجه، وقدميها ساخنة.