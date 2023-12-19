الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية تعين رئيسًا ووزيرًا جديدين للمخابرات والخارجية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أن الرئيس يون سيوك-يول عيَّن اليوم الثلاثاء مستشار الأمن الوطني جو تيه- يونج رئيسا جديدا لوكالة المخابرات كما عين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية جو تيه-يول وزير جديدا للخارجية.

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وقال كبير المساعدين الرئاسيين كيم ديه كي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، "إنه جري تعيين جو تيه-يونج، لملء المنصب الشاغر باستقالة رئيس وكالة المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون الشهر الماضي ، وتم تعيين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية ليحل محل وزير الخارجية الحالي بارك جين".

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