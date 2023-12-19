الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشيخ زايد يتابع موقف توفيق أوضاع منطقة الثورة الخضراء

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعاً مع ممثلي منطقة أراضي الثورة الخضراء الكائنة ضمن الأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد، بمساحة ٢٥٦٢ فدانا، بهدف متابعة موقف توفيق الأوضاع بالمنطقة، لتنفيذ المرافق، والخدمات، وذلك في ضوء سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود على الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبدالرازق، موقف توفيق الأوضاع بالمنطقة، مؤكداً أهمية سرعة استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، طبقاً للآليات المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتمكين جهاز المدينة من إنهاء أعمال تنفيذ المرافق، وتوفير الخدمات طبقاً للمخطط المعتمد، وربط منطقة الثورة الخضراء بالمدينة القائمة، والطرق الرئيسية المحيطة بها، بجانب الاستفادة من التيسيرات الممنوحة في الوقت الحالي.

كما استمع رئيس الجهاز، لآراء وطلبات ومقترحات أعضاء شركة الثورة الخضراء تمهيداً لدراستها بما يتوافق مع القوانين واللوائح.

وفي السياق ذاته، استكمل المهندس أحمد عبدالرازق، جولاته التفقدية، لمتابعة أعمال تنفيذ طرق ومرافق توسعات المدينة بالقرار ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧، يرافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومعاونو رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة المرور على الطرق الخارجية المحيطة بمشروعى جنة ٢، وجنة ٤، ومنطقة بيت الوطن، وطريق مدخل المدينة رقم ٧، والذي سيعد من أهم المداخل لربط المدينة بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى.

كما تم المرور على باقى وحدات مشروع جنة ٢، وأعمال تنسيق الموقع الخاص بها، والمقرر تسليمها لحاجزيها في أقرب وقت، حيث أكد  رئيس الجهاز، استمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

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