فتاة تتخلص من حياتها بالشنق لسوء حالتها النفسية بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي فتاة حاصلة على دبلوم تجارة تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة تخلصت من حياتها بالشنق عن طريق تعليق نفسها بحبل يتدلى من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بمنزلهم لسوء حالتها النفسية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول "دعاء . ع . ع . ا" 19 سنة حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء إنتحار .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى .





وبسؤال كل من :- والدها "عبده . ع . ا . ا" 46 سنة عامل زراعي ووالدتها "قدرية . ا . ع . خ" 37 سنة ربة منزل – ومقيمان بذات الناحية قيام نجلتهما المذكورة بالإقدام علي الإنتحار بتعليق نفسها بحبل يتدلي من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بالمنزل مما أدي لوفاتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا وجود شبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .