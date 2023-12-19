مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح

مخالفات البناء.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين أوضاعها، ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الأسباب التي تتسبب في رفض التصالح في مخالفات البناء.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كشف بشكل واضحٍ الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

مقابل التصالح في مخالفات البناء

أيضًا يرفض التصالح، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.