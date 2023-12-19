فيديو|على ألحان أقدم أغاني الفلكلور الشعبي.. مهرجان التحطيب يبدأ فعاليات دورته الـ13

على أرض التاريخ من أمام معبد الأقصر، وعلى ألحان أقدم أغاني الفلكلور الشعبي، للفنانة خضرة أشهر فنانات الغناء الفلكلوري الشعبي، افتتح المهرجان القومي للتحطيب، دورته الـ13، بحضور أقدم لاعبي العصا من جميع محافظات الصعيد.

"مِتى أشوفك ياقلبي مبسوط.. وحبيبي في لُقصر وأنا بلدي أسيوط"، بالعمة والجلباب البلدي الصعيدي، افتتحت فرق الفنون الشعبية أولى فعاليات المهرجان باستعراضاتهم المميزة، وسط حضور جماهيري كبير لأهالي المدينة، والأجانب.

أعقب ذلك عدة فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بالصعيد، المشاركين بهذه الدورة وهم: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية،ثم عرض شامل لجميع الفرق في آداء استعراضي واحد.

ووجه الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان شكره لوزارة الثقافة والهيئة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التي توراثوها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى بعنوان "إحنا تاريخ" تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا عروض فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.

واختتم اليوم بتكريم اسم المخرج الراحل، بتقديم درع الهيئة وشهادة تقدير ليتسلمه عنه نجله الفنان أحمد الشافعي، وذلك في حضور كل من د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أحمد أدريس عضو مجلس النواب، محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، د. صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د. محمد رمضان عميد كلية التكنولوجيا والمعلومات، حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.