وزيرة الهجرة: مفاجآت تسعد المصريين في الخارج قريبًا (فيديو)

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن هناك دراسة فيما يتعلق بتجديد الإجازات والإعارة فوق العشر سنوات المقررة للسفر والوجود في الخارج، والسماح للأزواج المرافقين وللزوجات العاملات والعكس صحيح في إمكانية أن يعملوا بالخارج، كل هذه الطموحات وضعها المصريون بالخارج وجاري دراستها.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، فهناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال.

الوزارة تعمل على المزيد المحفزات والخدمات التي طلبها المصريون بالخارج

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل على المزيد المحفزات والمزايا والخدمات التي طلبها المصريون بالخارج، موجهة الشكر لرئيس الوزراء نظرا لأنه دائما ما يستجيب لطلبات المصريين بالخارج، والذين بدورهم مقدرين هذا، ويروا أن الحكومة تبذل المجهود في سبيل تذليل التحديات كلها التي تواجههم.

وأشارت إلى أنه بجانب الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج سواء كانت مبادرة السيارات أو التجنيد، هناك دراسة حاليا بناء على طلبات المصريين بالخارج لإعادة فتح هذه المبادرات في الوقت الملائم.

وشهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وعقب انتهاء المؤتمر، تقدمت سيادتها بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقالت الوزيرة: "أود أن أعرب عن خالص تهنئتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادة سيادته لفترة رئاسية قادمة، وأؤكد على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله"، وتابعت: "اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، ففخامة الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج والداخل على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي. ألف مبروك لمصر وشعبها الباسل ونتطلع لما هو قادم".

كما أعربت السفيرة سها جندي عن فخرها بما صنعه المصريون في خارج والداخل من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية.

ووجهت السيدة وزيرة الهجرة أيضا خالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، مثمنة تعاون كل المؤسسات والجهات المعنية، وكذلك تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، خلال حملة «شارك بصوتك»، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت الوزيرة بما شهدته العملية الانتخابية من نزاهة وشفافية في الخارج والداخل، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، إذ حرصوا على المشاركة رغم بعدهم عن مقار اللجان لساعات طويلة، بجانب المشاركة المتميزة للجاليات في دول الخليج وأوروبا، وهو ما يؤكد دوما أنهم جزء من المعادلة الوطنية وصنع القرار المصري.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أننا اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، مضيفة أن فخامة الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي.