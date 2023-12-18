وزيرة الهجرة تشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية كان مشرفاً والمصريين بالخارج وضعوا اللبنة الأولى للإدلاء بصوتهم بكثافة.

المصريون في الخارج ظهروا بشكل مشرف خلال الانتخابات الرئاسية

وأضافت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين: “ المصريون في الخارج ظهروا بشكل مشرف خلال الانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن هذا المشهد كان دافعا للمصريين بالداخل للحرص على المشاركة بكثافة.

وتابعت وزيرة الهجرة: " قمنا بالدعوة لمؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 50 اللغة العربية، وحرصنا على دعوة أبناء المصريين في الخارج لتعليمهم كتابة اللغة العربية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المصريين في الخارج شاركوا بشكل مميز في مبادرة سيارات المصريين في الخارج، ونعمل من خلال تلك المبادرة مع البنوك المصرية.

وتقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع المملكه المتحده بأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقه وإعادة انتخاب سيادته رئيسا للبلاد 2024- 2030.

وعبرت المهندسة مرڤت خليل رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة عن مدى سعادتها وسعادة المصريين في بريطانيا بفوز الرئيس وخاصة أن نسبة التصويت لم تحدث من قبل في أي انتخابات سابقه.

وأضافت أن هذا الفوز مستحق لما قدمه الرئيس في السنوات السابقة فهو الذي أصدر أصعب القرارات وفي أحلك المواقف، أيضا قاد المنظومة العسكرية لمواجهة الإرهاب الغاشم وقابل التحديات الداخلية والخارجية بكل شجاعة وثقه في الله أولا وفي قوات مصر المسلحة وشعب مصر العظيم ثانيا الشعب المصري الذي يثبت في كل مرحلة وعلي مر السنين قدرته الصائبة ووعيه الشديد في تقدير المواقف واختيار من وجدوه مناسبا لقيادة هذه المرحلة.

وأضافت خليل أن الاتحاد وأعضاءه يثمنون أيضا روح التعاون والدور الذي قام به كلا من المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية لسيادة الرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات التي قامت بواجبها علي أكمل وجه وبدقة شديدة وشفافية منقطعة النظير.

ونضيف في قائمة الشكر الشعب المصري العظيم في الخارج والداخل والذي يثبت كل مرة مدى وعيه وإخلاصه ووطنيته وحرصه الشديد علي الحفاظ علي وطنه.

دعواتنا للرئيس بالتوفيق ووافر النجاح وأن يعينه الله على المهام الصعبه التي أوكله إليها ما يقرب من 40 مليون مصري.